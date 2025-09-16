Украинское руководство ударами по станции пытается вызвать выброс радиоактивных веществ для того, чтобы впоследствии использовать данный факт в своих корыстных целях, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Международные организации "крайне вяло" реагируют на преднамеренные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). При этом Киев продолжает атаковать ЗАЭС, пытаясь спровоцировать выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов станции, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.

"Украинское руководство [ударами по ЗАЭС] всячески пытается вызвать выброс радиоактивных веществ для того, чтобы впоследствии использовать данный факт в своих корыстных целях. Я так думаю: для того, чтобы обвинить в произошедшем Российскую Федерацию. <…> На данный момент ситуация в данном районе очень сложная. При этом международные организации крайне вяло реагируют на действия преступного военно-политического руководства Украины и его ударов по ЗАЭС", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ нанесли террористический удар по ЗАЭС из-за своих проигрышей на линии фронта в зоне специальной военной операции.