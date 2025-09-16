Всего было десантировано свыше 300 военнослужащих, более 10 единиц боевых машин десанта БМД-2 и 6 грузовых парашютных платформ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ совершили десантирование личного состава и техники парашютным способом в ходе основного этапа совместных учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках основного этапа совместных стратегических учений (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" подразделения Воздушно-десантных войск России после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России десантировались в тыл условного противника и приступили к выполнению учебно-боевой задачи", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в целях содействия сухопутной группировке войск в проведении противодесантной операции и затруднения совершения маневра резервами противника было осуществлено десантирование оперативного воздушного десанта в составе парашютно-десантного батальона, который вступил в бой в районе десантирования в качестве передового отряда воздушно-десантной дивизии. Всего было десантировано свыше 300 военнослужащих, более 10 единиц боевых машин десанта БМД-2, 6 грузовых парашютных платформ с материальными средствами из 8 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Десантники отработали ряд тактических задач, включая десантирование передовой группы батальона парашютным способом на одну из площадок приземления, действия по недопущению подхода ближайших резервов противника к району десантирования, завершение уничтожения противника в населенном пункте и взятие его под контроль, десантирование главных сил батальона, уничтожение противника на площадке приземления в ходе десантирования и при выдвижении в пункты сбора. Основными особенностями основного этапа ССУ явились массирование применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах, борьбы с беспилотниками противника различными средствами, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта СВО.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.