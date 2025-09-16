В рамках учений "Запад-2025" прошли сборы с резервистами

Пребывающих в мобилизационном резерве задействовали на пяти объектах инфраструктуры Калининградской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Учебные сборы с гражданами, пребывающими в мобилизационном людском резерве, прошли в рамках проводимых совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Впервые в ходе сборов было сформировано и подготовлено к выполнению боевых задач танковое подразделение, состоящее исключительно из резервистов. Также впервые при проведении занятий с личным составом отряда "БАРС-39" по штурмовой подготовке был внедрен передовой опыт боевых подразделений ВС РФ по использованию мотоциклов в штурмовых действиях. В общей сложности резервисты были задействованы на пяти объектах инфраструктуры Калининградской области. На сборы было призвано и направлено более 400 человек", - сообщили там.