Десантники ВС РФ устроили огневую засаду "противнику" в ходе учений "Запад-2025"

Парашютно-десантный взвод состоял из двух боевых групп, группы огневой поддержки и двух БМД-2

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские десантники устроили огневую засаду, не позволив резерву условного противника выйти к району десантирования в ходе основного этапа совместных учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Парашютно-десантное подразделение ВДВ России после десантирования получило задачу организовать огневую засаду на окраине освобожденного населенного пункта с целью воспретить подходу ближайших резервов условного противника к району десантирования. Парашютно-десантный взвод в составе двух боевых групп, группы огневой поддержки и двух БМД-2 скрытно выдвинулся к району проведения огневой засады и занял выгодные позиции", - рассказали в ведомстве.

Командир взвода организовал маскировку позиций и взаимодействие между группами. "Экипажи боевых машин огнем из вооружения БМД-2 и операторы БПЛА ударами FPV-дронов остановили приблизившуюся колонну "противника", после чего группы десантников приступили к ее уничтожению в районе засады", - добавили в Минобороны.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.