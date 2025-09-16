Во время маневров использовали танки Т-90М "Прорыв"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ленинградского военного округа (ЛенВО) уничтожили пехоту условного противника в Ленинградской области в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Ленинградской области экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ленинградского военного округа отработали боевую стрельбу с закрытых огневых позиций и прямой наводкой по скоплению живой силы и бронетехники условного противника в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Интенсивным огнем танков пехота условного противника была уничтожена", - говорится в сообщении.

В ходе воздушной разведки расчет БПЛА выявил скопление личного состава штурмовых подразделений "противника". Командиру танкового подразделения была поставлена задача нанести огневое поражение 125-мм осколочно-фугасными боеприпасами. Танковые экипажи выдвинулись на огневые позиции для массированного огневого воздействия на "противника". Отдельный танковый взвод выполнил стрельбу прямой наводкой по бронегруппе "противника" подкалиберными боеприпасами, чем сорвал ротационные мероприятия и вывел из строя бронетехнику.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.