МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Московского военного округа (МВО) на мототехнике при поддержке бронегрупп подразделений Ирана и БПЛА коптерного типа осуществили сближение с объектами атаки на полигоне Мулино в рамках стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе проведения основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2025" штурмовые группы мотострелкового полка Московского военного округа на мототехнике при поддержке бронегрупп подразделений Исламской Республики Иран на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2, в условиях массированного применения FPV-дронов, на максимальной скорости осуществили сближение с объектами атаки и вклинились в боевой порядок противника на полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2025", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что огневую подготовку наступающих штурмовых групп вели расчеты 120-мм минометов 2Б11 "Сани", а также расчеты разведывательно-ударных подразделений беспилотной авиации с использованием барражирующих боеприпасов "Ланцет" и "Шершень". Для прикрытия с воздуха штурмовых групп за боевыми порядками выдвинулись мобильные огневые группы на пикапах с установленными на них пулеметами. Действия осуществляющих зачистку траншей штурмовых групп МВО и бронегрупп Ирана сопровождали БПЛА коптерного типа "Сибирячок" и "Чапи".

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учения были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.