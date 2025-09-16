В Ленобласти завершился практический этап учений "Запад-2025"

В Минобороны РФ уточнили, что, учитывая опыт ведения боевых действий в рамках СВО, главным отличием проведенных учений стало широкое применение беспилотных систем на поле боя

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Практический этап действий войск завершился в Ленинградской области в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Ленинградской области на полигоне Кирилловский завершился этап практических действий войск Ленинградского военного округа в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025", - говорится в сообщении.

По замыслу учений усиленный мотострелковый батальон общевойсковой армии Ленинградского военного округа ведением активных штурмовых действий выбил условного противника из населенного пункта, закрепился на занятых позициях, чем создал благоприятные условия для развития наступления.

В министерстве уточнили, что, учитывая опыт ведения боевых действий в рамках специальной военной операции, главным отличием проведенных учений стало широкое применение беспилотных систем на поле боя. Разведывательные БПЛА Zala, Supercam, "Орлан" в единой системе с дронами коптерного типа Mavic и Matrice обеспечивали командный пункт разведдаными в режиме реального времени, осуществляли корректирование огня артиллерии и танков. Роботизированные комплексы РЭБ наземного и воздушного базирования нарушили систему управления "противника". Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" проделал проход в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны "противника". Операторы FPV-дронов "уничтожали" не только живую силу и технику, но и выполняли функции ПВО, нанося поражение дронам условного противника.

В рамках учений в Ленинградской области также прошли специальные учения подразделений военной полиции Ленинградского военного округа. После успешного освобождения населенного пункта штурмовыми подразделениями военнослужащие военной полиции на бронетехнике выдвинулись в район выполнения учебно-боевой задачи для транспортировки условных военнопленных, наведения порядка, эвакуации мирных граждан и восстановления мирной жизни. Военные полицейские организовали пункты временного размещения для беженцев и раздачу гуманитарной помощи - продуктовых наборов, воды и теплых вещей.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.