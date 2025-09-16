В МО РФ рассказали о штурмовике, который под минометным огнем вынес раненого

Несмотря на продолжающийся обстрел и атаки дронов, боец оказал первую помощь пострадавшему прямо на поле боя и вынес его в безопасное место

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Старший сержант Андрей Шлейков несмотря на минометный огонь и атаки украинских дронов вынес на себе в безопасное место раненого сослуживца. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В ходе вражеского обстрела один из российских военнослужащих получил осколочное ранение и был не в состоянии выбраться из зоны поражения огня противника. Андрей, обнаружив раненого товарища, несмотря на продолжающийся обстрел и атаки FPV-дронов, оказал первую помощь пострадавшему бойцу прямо на поле боя и на себе вынес его в безопасное место", - говорится в сообщении.

Шлейков передал раненого бойца группе эвакуации и продолжил выполнение наступательной боевой задачи.

В военном ведомстве также рассказали о действиях ефрейтора Эдуарда Закирзянова, который первым заметил и лично почти полностью уничтожил украинскую ДРГ в лесополосе.

"Эдуард незамедлительно посредством радиосвязи сообщил об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ. Уверенно действуя в зоне своей ответственности, Эдуард Закирзянов сумел сковать движение вражеских диверсантов, заставив их завязнуть в бою на открытой местности", - сказали там.

Отмечается, что ефрейтор уничтожил большую часть группы ВСУ. Выжившие украинские диверсанты отступили.