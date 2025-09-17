Военнослужащие нанесли удар 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций с дистанции около 10 км

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ в лесополосе на красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны России.

"Экипаж танка Т-80БВМ гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что стрельба осуществлялась 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций с дистанции около 10 км. Корректировка огневого поражения с помощью БПЛА позволила минимизировать расход боеприпасов и увеличить эффективность боевой работы экипажа. В сообщении подчеркивается, что системная работа по уничтожению опорных пунктов противника создает необходимые условия для успешного продвижения штурмовых подразделений группировки на данном направлении.