Российские военнослужащие обнаружили заброшенное здание, откуда боевики ВСУ запускали дроны, и передали его координаты артиллеристам "Днепра"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Днепр" по координатам, полученным с БПЛА Supercam S350, уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

"В ходе планового облета оккупированных территорий украинскими боевиками в дневное время суток был выявлен неоднократный запуск дронов различного типа из заброшенного здания, где бойцы ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА. Координаты места дислокации противника были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. В свою очередь, артиллеристы несколькими точными попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Supercam S350 обладает наилучшими тактико-техническими характеристиками в своем классе, при этом беспилотник может находиться в воздухе до 4,5 часов. С помощью Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушную разведку в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.