Для стабилизации обстановки российские бойцы усилили огневое воздействие по тылам противника, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины, в том числе иностранные наемники, в последние несколько дней активно контратаковали на сватовско-кременском участке зоны специальной военной операции - на границе Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, силы РФ после накатов увеличили число ударов по тылам противника.

"За последние несколько суток отмечается активность украинских боевиков на сватовско-кременском участке. В частности, противник нанес два сосредоточенных удара в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. В контратаках на наши позиции, по данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наемники", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что ситуация на этом участке фронта "остается сложной" - подразделения ВС РФ ведут маневренную оборону. По его словам, российские силы для стабилизации обстановки усилили "огневое воздействие по местам сосредоточения вооруженных формирований Украины в тыловых районах".