Российские бойцы уничтожили САУ Paladin на краматорско-дружковском направлении

Цель обнаружила разведка 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили САУ M109 Paladin Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Замаскированная САУ противника была замечена разведкой 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск. Координаты были переданы расчетам FPV-дронов и артиллерии, которые и нанесли огневое поражение технике. После массированного обстрела произошла детонация БК в 155-мм САУ противника", - говорится в сообщении.

Также расчеты FPV-дронов уничтожили украинский пикап.