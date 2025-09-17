Противник потерял БТР М113, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Алексеевки и Садков Сумской области, в ходе отражения уничтожен бронетранспортер украинской армии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"За сутки российскими бойцами отражено две контратаки ВСУ в районе Алексеевки и Садков. В ходе отражения уничтожен БТР М113", - сказали там.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе атаки в районе Садков ВСУ задействовали штурмовую группу из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), усиленную личным составом 140-го центра Сил специальных операций Украины. "Потери группы составили до 60% убитыми и ранеными. Утраты позиций не допущено", - подчеркнул собеседник.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что командование 80-й ОДШБр не вывозит тела погибших украинских солдат с позиций возле Садков, чтобы занизить потери среди личного состава. Там отмечали, что количество пропавших без вести в бригаде "исчисляются сотнями человек". Кроме того, силовики отмечали, что военнослужащие 80-й бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия логистики и ротации.