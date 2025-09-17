Командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) ВСУ пытается набрать личный состав с помощью спама в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала" сравнимо с численностью батальона. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища, продолжается. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Основные события 18 сентября - в онлайн-трансляции ТАСС.