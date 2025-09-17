Из-за падения обломков одного из дронов возник небольшой ландшафтный пожар

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Два беспилотника уничтожены прошедшей ночью в Воронежской области, в результате падения обломков одного из них возник небольшой ландшафтный пожар. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа и одного из районов области было обнаружено, уничтожено и подавлено два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. В результате падения обломков возникло возгорание травы, которое оперативно было потушено", - написал глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об одном сбитом БПЛА над Воронежской областью.

Опасность атаки БПЛА действовала в регионе с 16:33 мск 16 сентября до 06:56 мск 17 сентября.