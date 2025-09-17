Техника в ключевых точках маршрутов снабжения подразделений ВСУ была успешно поражена из-за ударов российских операторов

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск на константиновском направлении сорвали две попытки ротации личного состава ВСУ, уничтожив в том числе бронемашину "Козак". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА Южной группировки войск пресечены две попытки ротации личного состава и подвоза снабжения подразделениями ВСУ с использованием боевых бронированных машин "Козак" и одну с использованием автотранспорта типа "пикап", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ударов российских операторов техника в ключевых точках маршрутов снабжения подразделений ВСУ была успешно поражена.