Бойцы РФ уничтожили узел связи ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Операторы БПЛА заметили уничтожили моторную лодку, с помощью которой ВСУ планировали перебраться через реку

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 85-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили украинский узел связи, а также сорвали попытку солдат ВСУ перебраться через реку на лодке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"После обнаружения цели (узла связи и антенны - прим. ТАСС) расчетом БПЛА, осуществлявшим разведку ближнего тыла противника, координаты были переданы расчетам FPV-дронов и артиллерии, которые незамедлительно нанесли по цели комбинированный удар, полностью ее уничтожив", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторы БПЛА заметили моторную лодку, с помощью которой ВСУ планировали перебраться через реку. Плавсредство было уничтожено.