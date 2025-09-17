Также военнослужащие учились эвакуировать "раненых"

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Учения подразделений охраны военных объектов на территории Калининградской области проведены на Балтийском флоте. Военные отработали действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп на объекты флота, сообщила флотская пресс-служба.

"На территории Калининградской области состоялось учение с военнослужащими подразделений охраны военных объектов Балтийского флота. Основной целью мероприятия была отработка действий по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

"На начальном этапе мероприятий боевой подготовки военнослужащие решили задачи оперативного выдвижения в район действия "диверсантов". Основной упор был сделан на отработку слаженности действий подразделений при блокировании и ликвидации диверсионных групп "неприятеля", недопущения проникновения на военные объекты", - отмечает пресс-служба.

Также военнослужащие подразделений охраны объектов военной инфраструктуры учились эвакуировать "раненых" военнослужащих, проводить инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения, выполнять мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач. При этом активно использовались беспилотные летательные аппараты, специальная аппаратура и техника.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к реальной боевой, применялись средства имитации - холостые боеприпасы, дымовые шашки и взрывпакеты, уточнила пресс-служба флота.