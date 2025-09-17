Бойцы ВС РФ также обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства СССР

МАРИУПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики при зачистке одного из освобожденных населенных пунктов на южнодонецком направлении обнаружили склад вооружения и боеприпасов иностранного производства. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Волга.

"Работала штурмовая группа по зачистке опорного пункта здания, где находился опорный пункт противника. Нашли, получается, склад иностранного производства. Патроны 7,62, гранаты, [ракеты к ПТРК] Javelin пару штук. Это боеприпасы. Мины", - сказал Волга.

Обнаружили штурмовики также большое количество оружия и боеприпасов производства СССР.