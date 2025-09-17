Боец Линза рассказал, что для дроны были подготовлены заранее

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА для продвижения к селу Новопетровское Днепропетровской области уничтожили два пикапа с личным составом ВСУ, рассказал ТАСС оператор БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Линза.

"В ходе боевой задачи возникли сложности у нашей штурмовой роты. Они нам сообщили через рацию, что боевая единица в виде одного пикапа находится в лесополосе. Она от нас дислоцировалась где-то около 1,5 км. Пикап не давал пройти нашим бойцам дальше. Попросили уничтожить его сбросом. Неподалеку был и второй пикап с личным составом", - сказал командир.

Он уточнил, что для ударов дроны были подготовлены заранее, оставалось только запустить их.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новопетровское.