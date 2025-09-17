Штурмовик Ефим рассказал, что благодаря этой операции российские бойцы уничтожили шесть крупных опорных пунктов противника

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовые группы использовали для подхода к селу Новопетровское Днепропетровской области так называемый "скрытый коридор", рассказал ТАСС штурмовик 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ефим.

"Мы использовали скрытый коридор, о котором никто не знал", - сказал он.

Он уточнил, что благодаря этой операции ВС РФ уничтожили шесть крупных опорных пунктов ВСУ и продвинулись к Новопетровскому.

12 сентября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новопетровское.