Глава государства выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и в будущем хранить верность присяге

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 31-го инженерно-саперного и 91-го саперного полков с присвоением почетного звания "гвардейские", отметив стойкость и мужество военных.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и в будущем хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.

Глава государства также пожелал командованию и личному составу полков крепкого здоровья и успехов.