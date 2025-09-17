При этом киевский режим пытается создать видимость, что бригада якобы переместилась на другое направление в Сумскую область, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. 119-я бригада территориальной обороны Украины оказалась полностью разбита в Серебрянском лесничестве, выжившие солдаты были направлены в другие подразделения. При этом украинское командование пытается скрыть потери, сообщили ТАСС российских силовых структурах.

"На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли. Сейчас киевский режим пытается создать видимость, что бригада якобы переместилась на другое направление в Сумскую область. На деле же выжившими из бригады просто восполнили потери других соединений ВСУ", - сказал собеседник. Он добавил, что родственники ликвидированных военнослужащих обвиняют командование бригады в бездумных приказах и больших потерях.

Ранее в силовых структурах рассказали, что бригада выполняла задачи в Серебрянском лесу в ЛНР и потеряла практически всю технику и большое количество личного состава. После этого оставшийся личный состав направили на сумское направление.