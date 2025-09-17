Для этого командование ВСУ "перебросило наиболее подготовленные и боеспособные подразделения" в район Красноармейска, указал начальник Генштаба ВС России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Наиболее упорные бои в зоне СВО развернулись на красноармейском направлении, куда ВСУ перебросили наиболее боеспособные подразделения. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов.

"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу", - сказал Герасимов.

По его словам, для этого командование ВСУ в район Красноармейска "перебросило наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта".