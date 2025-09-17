Благодаря действиям сержанта российским штурмовикам удалось закрепиться на захваченном объекте, где находился склад противника со стрелковым оружием и боеприпасами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сержант ВС России Динир Шавалеев сумел в одиночку прорваться в блиндаж противника и ликвидировал двух украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе штурма Динир скрытно подобрался к блиндажу противника. Применив гранату, зашел на опорный пункт и уничтожил двух боевиков ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате действий сержанта Шавалеева группа российских штурмовиков закрепилась на захваченном объекте, где находился склад противника со стрелковым оружием и боеприпасами. "В течение двух суток враг предпринимал безуспешные попытки вернуть потерянную позицию", - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны также рассказали о рядовом Айтале Дьячкове, который навел расчеты артиллерии на опорный пункт и пулеметные точки противника.

"Обнаружив замаскированный опорный пункт с пулеметными ячейками противника, Айтал передал координаты российским артиллеристам и продолжал вести наблюдение. По вражеским позициям был нанесен артиллерийский удар. Личный состав, техника и укрепленные огневые точки противника были уничтожены", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря профессиональным действиям рядового Дьячкова российские штурмовые группы заняли наиболее выгодные позиции для дальнейшего продвижения.