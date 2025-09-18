Экипажи отработали действия по обеспечению безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии завершили участие в командно-штабных учениях по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности и судоходства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного объединения.

"На Каспийской флотилии завершилось командно-штабное учение, проводившееся под руководством командующего флотилией контр-адмирала Олега Зверева. В рамках учения отрабатывались действия группировок сил флотилии при выполнении задач обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море", - информировали в пресс-службе.

По замыслу учений, в акватории Каспийского моря были обнаружены корабли условного противника, которые намеревались совершить удар по военным объектам и гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Тактическая группа кораблей флотилии вступила в артиллерийский бой и уничтожила назначенные цели огнем из 100-мм артиллерийских установок А-190.

Во время практической части учений экипажи кораблей отработали элемент боевой подготовки по защите от атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника в море. Моряки выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по имитаторам целей с постановкой пассивных помех корабельными комплексами ПК-10.

Отмечается, что в ночное время экипажи кораблей Каспийской флотилии отрабатывали мероприятия противодиверсионной обороны на незащищенном рейде с выполнением профилактического гранатометания ручными гранатами РГД-5 и противодиверсионными гранатометами ДП-61.