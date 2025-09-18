Боец Балу: ВСУ при выходе из Новониколаевки минировали фломастеры и пряники

Противник также оставлял взрывные устройства в пауэрбанках и аптечках, рассказал помощник гранатометчика 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские войска перед выходом из населенного пункта Новониколаевка Днепропетровской области минировали фломастеры, пряники и портативные зарядные устройства для телефонов. Об этом рассказал ТАСС помощник гранатометчика 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Балу.

"Сталкивались с разным, много взрывных устройств всяких разных: "Лепестки" (противопехотная мина ПФМ-1 - прим. ТАСС), фломастеры, пряники, самодельная [взрывчатка], аптечки минируют, автоматы, рожки (автоматный рожок - прим. ТАСС), даже пауэрбанки минировали, когда уходили", - рассказал военнослужащий. Он добавил, что в боях за населенный пункт ВСУ сделали акцент на беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка Днепропетровской области.