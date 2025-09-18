Аналогичная ситуация складывалась в районе Новониколаевки, добавил фельдшер 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские войска на линии фронта в Днепропетровской области ведут охоту на эвакуационные медицинские автомобили ВС РФ, рассказал ТАСС фельдшер 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Смауг.

"Очень много преследований именно красного крестика, мы называем это так. Прямая охота ведется на эвакуационные машины [в Днепропетровской области], очень часто встречаемся с этой проблемой, поскольку мы являемся целью №1 на передовой", - рассказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация складывалась, в частности, в районе Новониколаевки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области.