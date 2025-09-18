Российские операторы беспилотников ударили по боевой машине и бронетранспортеру противника

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Расчет ударных беспилотников Южного военного округа уничтожил бронетехнику ВСУ на маршрутах выдвижения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевых вылетов расчетами БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения Южного военного округа была обнаружена боевая машина пехоты противника, которая двигалась в направлении позиций украинских боевиков. Операторы дронов нанесли удар, обездвижив машину. Затем на этом же маршруте был уничтожен бронетранспортер противника", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что слаженная работа подразделений разведки и операторов ударных дронов позволяет уничтожать бронированные машины противника на маршрутах движения и не допускать применения техники против наступающих российских войск, а также затрудняет ротацию подразделений и доставку подкреплений противника к переднему краю.