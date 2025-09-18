МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Расчет самоходного миномета "Тюльпан" группировки войск "Центр" разбил укрепленный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета 240-мм самоходного миномета "Тюльпан" группировки войск "Центр" разбили опорный укрепленный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Мощный удар был нанесен по заранее разведанной позиции, где неонацисты держали оборону и препятствовали продвижению штурмовых подразделений группировки", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что после получения разведданных от корректировщиков и операторов разведывательных беспилотных летательных аппаратов расчет "Тюльпана" выдвинулся на огневую позицию, развернулся и несколькими точными выстрелами уничтожил укрепленный командный пункт украинских боевиков.

Отмечается, что поражение цели подтвердили средства воздушной разведки. Работу расчета миномета прикрывали от ударов вражеских дронов военнослужащие подразделения воздушного наблюдения.