Для атаки бойцы использовали "Ланцет", отметили в Минобороны

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили "Ланцетом" гаубицу М119 противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время воздушной разведки оператор БПЛА обнаружил огневую позицию буксируемой гаубицы М119 американского производства. Определив точные координаты цели, расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" прямым попаданием уничтожил артиллерийское орудие на боевой позиции вместе с расчетом украинских боевиков", - говорится в сообщении.