Противник также потерял миномет, добавили в Минобороны

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области блиндаж, миномет и снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны опубликовало кадры поражения блиндажа, снайпера и миномета ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск "Днепр" в Запорожской области. <…> На ореховском направлении под прицел российских операторов FPV-дронов попал снайпер ВСУ, несколько дней мешавший работать российским военнослужащим. Попытка замаскироваться под спальным мешком не привела к успеху, цель была ликвидирована", - говорится в сообщении.

Там добавили, что также был уничтожен блиндаж ВСУ, замаскированный в лесополосе. "Даже малейшее касание дрона о ветку могло привести к его падению", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, российские операторы беспилотников точечным сбросом в ночное время уничтожили украинский миномет.

"Группировка войск "Днепр" продолжает активно использовать дроны для ведения разведки, корректировки огня и поражения личного состава, техники и объектов противника, способствуя достижению целей специальной военной операции", - подытожили в ведомстве.