По пункту противника ударили военнослужащие мотострелкового соединения Южной группировки, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что воздушной разведкой войск был обнаружен пункт управления беспилотниками противника. Координаты цели оперативно передали артиллерийским расчетам группировки. Точными артиллерийскими выстрелами пункт управления ВСУ был уничтожен. Затем операторы FPV-дронов точечно добили объекты противника, в том числе солнечные панели и антенны.