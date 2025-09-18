Рассчеты "Востока" поразили укрепленным позициям ВСУ в районе населенного пункта Гавриловка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ в районе села Гавриловка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по укрепленным позициям ВСУ в районе населенного пункта Гавриловка Днепропетровской области. В ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили оборудованные блиндажи в лесополосе, где укрывалась живая сила противника", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что по уточненным координатам артиллерия нанесла прицельный удар осколочно-фугасными боеприпасами. В результате огневого поражения блиндажи были разрушены, а личный состав ВСУ уничтожен.