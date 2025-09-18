Освятить ее прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты тыловых подразделений группировки войск "Север" укрепили берег реки и возвели часовню-купель для военнослужащих и местных жителей в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На месте святого источника на берегу реки в одном из населенных пунктов "Святого Белогорья" военнослужащие осуществили инженерные работы по укреплению береговой линии. После ее закрепления из бруса была возведена крытая часовня-купель с внутренними удобствами и постоянной подачей воды. По периметру участка специалисты тыла оборудовали колодец, а также места для проведения богослужения и отдыха", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что освятить купель прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он поблагодарил личный состав подразделений, участвовавший в строительстве, а также все воинство за защиту Белгородчины от врага. Представителям командования группировки и общевойсковой армии были переданы иконы-покровители воинов-тыловиков, а также памятные подарки от епархии. Во дворе было проведено богослужение, а желающие спустились в новую купель.