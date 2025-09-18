Марочко: ВС РФ заняли 2 км автодороги под харьковским Меловым

Российские войска продолжают развивать успех в районе этого населенного пункта, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвинувшись у Мелового Харьковской области, взяли под полный контроль 2 км автодороги Долгенькое - Меловое, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Меловое Купянского района Харьковской области. Северо-западнее от Мелового под полный контроль ВС РФ перешел двухкилометровый участок автомобильной дороги Долгенькое - Меловое", - сказал он.