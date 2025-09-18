При этом люди все прекрасно понимают, говорят в пророссийском подполье

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские власти не спешат объявлять мобилизацию в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, чтобы не сеять панику среди мирных жителей. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Губернатор киевского режима не спешит объявлять мобилизацию, чтобы не сеять панику, но люди все прекрасно понимают", - отметил собеседник агентства.

Ранее в пророссийском подполье рассказали ТАСС о том, что мобилизация граждан в ВСУ в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей идет очень скрытно и плохо. Делается это для того, чтобы "общественность не взорвалась".