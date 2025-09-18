Места передислоцированных военнослужащих занимают подразделения теробороны, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников с участков госграницы, где не ведутся боевые действия. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения пограничников (ПКБР, пограничная комендатура быстрого реагирования - прим. ТАСС) с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что места передислоцированных военнослужащих занимают подразделения теробороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь.