Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении автомобиля с пехотой Вооруженных сил Украины на харьковском направлении.

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ожесточенные боестолкновения происходят в районе Константиновки в ДНР. Российские войска маневрируют, что позволит далее развивать наступление на Краматорск, Северск и Славянск. Такое мнение выразил военный эксперт Виталий Киселев.

Основные события 19 сентября - в онлайн-трансляции ТАСС.