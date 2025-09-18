Ильдар Рамаев награжден тремя орденами Мужества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Офицер 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Ильдар Рамаев произвел выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь 475-й годовщины образования Сухопутных войск России и открытия проекта "Наука побеждать", передает корреспондент ТАСС. 28-летний Ромаев награжден тремя орденами Мужества.

Сегодня, 18 сентября, в Государственном мемориальном музее А. В. Суворова пройдет телемост между Высшими военными учреждениями со всей России и 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригадой, находящейся в зоне СВО.

"Спасибо за предоставленную возможность произвести выстрел и открыть данное мероприятие в честь годовщины Дня сухопутных войск. Приветствую всех зрителей, мою родную бригаду. Спасибо, что дали возможность принять участие в данном мероприятии", - сказал Рамаев.

Проект "Время побеждать" создан Ириной Булатицкой и депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Николаем Кузьминым при поддержке Минобороны РФ и приурочен, помимо празднования годовщины образования Сухопутных войск России, к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.