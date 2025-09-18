Глава Чечни отметил профессионализм российских бойцов

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении автомобиля с пехотой Вооруженных сил Украины на харьковском направлении.

"Харьковское направление. Работает отряд Охотника легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ. В ходе разведки местности бойцы засекли пикап с пехотой противника. Машина быстро зашла в лесистую местность, но, как оказалось, спрятаться от наших дроноводов там было невозможно. Вскоре по цели был нанесен удар с превосходной точностью дроном КВН. Пикап остановился, а его пассажиры остались лежать на земле", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил профессионализм российских военнослужащих. "Попасть по движущемуся автомобилю в сложных условиях - это высший пилотаж. <…> Противнику снова напомнили, что попытки проскочить мимо наших подразделений заканчиваются одинаково", - подчеркнул Кадыров.