Командный пункт был уничтожен вместе с украинскими военнослужащими, а российские штурмовики смогли занять позиции и закрепиться на них, добавили в Минобороны

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ефрейтор Максим Зленко в составе разведгруппы обнаружил и навел артиллерийский огонь на замаскированный командный пункт ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Заняв выгодную позицию и используя штатные приборы разведки, Максиму удалось выявить численность личного состава, техники и вооружения, а также точное место нахождения командного состава врага. Максим оперативно передал всю информацию по средствам связи своему командованию. По обнаруженным вражеским целям был нанесен артиллерийский удар", - говорится в сообщении.

Также ефрейтор корректировал огонь артиллерии. Командный пункт был уничтожен вместе с украинскими военнослужащими, а штурмовики ВС РФ смогли занять позиции и закрепиться на них.

В ведомстве также рассказали о действиях заряжающего артиллерийского орудия рядового Гаджи Алисултанова. "Во время активной боевой работы Гаджи услышал звук приближающегося тяжелого беспилотника противника, о чем доложил командиру расчета. По команде командира личный состав укрылся в блиндаже, а рядовой Гаджи Алисултанов со своим товарищем занял специально оборудованную позицию и начал визуальный поиск вражеского дрона в воздухе", - отметили там.

Алисултанов обнаружил два тяжелых беспилотника и из личного стрелкового оружия уничтожил их. "Сразу после этого расчет орудия переместился на запасную позицию, продолжил вести огонь по прикрытию российских подразделений и уничтожать прибывающие подкрепления врага", - добавили в военном ведомстве.