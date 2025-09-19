Украинские боевики минировали подходы к укрытиям и подпиливали несущие конструкции блиндажей, сообщил врио замкомандира батальона десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" с позывным Звезда

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Украинские боевики минировали подходы к укрытиям и подпиливали несущие конструкции блиндажей при отступлении в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил врио замкомандира батальона десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" с позывным Звезда.

"Противник при отходе применяет некоторые мероприятия. Одно из них - минирование подходов, либо же входов в какие-либо укрытия. <…> Касаемо лесопосадок: противник при отходе со своих позиций, блиндажей, подпиливал перекрытия крыши, чтобы обвалить ее с помощью простого сброса или простой гранаты", - сказал он.

По словам Звезды, российские штурмовики изучают уловки боевиков ВСУ и действуют на упреждение. Бойцы РФ проводят доразведку и разминирование.