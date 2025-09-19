Получив подтверждение от разведки об уничтожении цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - указали в ведомстве.

Там добавили, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении цели, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.