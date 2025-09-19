САУ была обнаружена в ходе воздушной разведки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расчет 152-мм самоходного орудия "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую колесную самоходную гаубицу "Богдана". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушной разведкой была обнаружена самоходная артиллерийская установка "Богдана". Передали на командный пункт, откуда получили координаты. Расчет отработал быстро, слажено. Цель уничтожена", - сказал старший офицер батареи с позывным Кама на видео, предоставленном военным ведомством.

Боец пояснил, что расчет в основном работает по самоходным артиллерийским установкам, ствольной артиллерии.