Минирование производится с помощью тяжелых грузовых коптеров типа "Баба-яга", с которых в ночное время сбрасываются как штатные средства минирования, так и самодельные взрывные устройства

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Группы воздушного разминирования новороссийских десантников из состава группировки "Днепр" при помощи БПЛА разминируют дороги на запорожском направлении. Такой способ актуален из-за датчиков, которыми оснащены мины ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Как правило, противником дистанционно минируются дороги, водные преграды, мосты - различные объекты. Минирование производится с помощью тяжелых грузовых коптеров типа "Баба-яга", с которых в ночное время сбрасываются как штатные средства минирования, так и самодельные взрывные устройства. Для безопасного обезвреживания дистанционно установленных взрывоопасных предметов (мин, самодельных взрывных устройств, упавших и не сработавших вражеских FPV-дронов, ввиду воздействия на них нашей системы РЭБ) применяется метод воздушного разминирования с БПЛА", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что во многих современных минах установлены сейсмические и лазерные датчики, которые не позволяют саперу подойти к ним для их обезвреживания. Также такое разминирование позволяет обезопасить российских солдат от украинских FPV-дронов.