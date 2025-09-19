По словам военнослужащего, саперы 92-го саперного полка группировки войск "Запад" также уже приступили к разминированию прилежащих территорий одного из объектов транспортной инфраструктуры региона, площадью около 20 га

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Саперы 92-го саперного полка группировки войск "Запад" разминировали около 30 тыс. га гражданских территорий в Луганской Народной Республике. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир полка с позывным Котец.

"Порядка 30 тысяч га - это именно гражданские [территории]. Следующий [этап] у нас - переходим к разминированию одного из заводов в ЛНР", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о количестве гражданских территорий, которые разминировал 92-й саперный полк.

По словам командира, саперы также уже приступили к разминированию прилежащих территорий одного из объектов транспортной инфраструктуры ЛНР, площадью около 20 га.