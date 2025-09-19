Северный флот провел учение по оказанию помощи "аварийной" подлодке

В пресс-службе флота подчеркнули, что дежурными силами все нормативы и задачи были успешно выполнены

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота отработали действия по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке. Учение проходило под руководством начальника штаба Северного флота вице-адмирала Эдуарда Михайлова, сообщили в пресс-службе флота.

"По легенде учения, получен сигнал бедствия от дизель-электрической подводной лодки. На базе территориального центра управления Северного флота был развернут центр по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению. В район проведения спасательной операции были направлены дежурные силы ПСО флота. В их состав вошли спасательное судно "Георгий Титов" с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, рейдовый водолазный катер "РВК-1230", спасательный буксир СБ-406, а также ряд кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после получения координат подводной лодки экипаж "Георгия Титова", АС-34 и водолазы начали ее поиск на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива.

"Одной из особенностей данного учения стала посадка глубоководного спасательного аппарата на кормовую комингс-площадку "аварийной" подводной лодки, которая находится под определенным углом", - сообщили там.

В Северном флоте подчеркнули, что дежурными силами все нормативы и задачи были успешно выполнены, в том числе по выведению подводников из "затонувшей" подводной лодки.

Тренировка подачи сжатого воздуха

"В ходе учения также отрабатывалась подача сжатого воздуха и пеналов со средствами жизнеобеспечения на борт подводной лодки водолазными специалистами", - добавили там.

Учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. В ходе таких учений личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.