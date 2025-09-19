Особое внимание будет уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство российской оборонной промышленности на мировом арене

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Мотовилихинских заводах" в Перми осматривает экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники ко Дню оружейника, передает корреспондент ТАСС.

Основными направлениями выставки, которые представят президенту, являются передовые реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

Особое внимание будет уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство российской оборонной промышленности на мировом арене.

День оружейника - профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается ежегодно 19 сентября.