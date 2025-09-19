Россия не напрасно гордится своим оборонно-промышленным комплексом, заявил президент РФ

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Россия не напрасно гордится своим оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников ОПК с Днем оружейника.

"Вы знаете, мы оборонку вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем, об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминаем. Оборонка, которой мы все время гордимся, и гордимся не напрасно", - сказал российский лидер.

"У вас сегодня праздник, День оружейника, - обратился глава государства. - Я поздравляю вас и желаю всего самого доброго. Хочу поблагодарить вас за работу".